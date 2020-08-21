«Это моя проблема. Мы ее решаем». Лукашенко пообещал разобраться с протестами в Беларуси в ближайшие дни

Александр Лукашенко считает, что ситуация, сложившаяся в Беларуси после , очень политизирована, но не катастрофичная. Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат «Дзержинский», сообщает «Белта».

В одном из цехов комбината, рассказал Лукашенко, к нему подошла женщина, пожелавшая «выстоять в этой ситуации». Но, по его словам, обстановка не такая сложная, что надо «выстаивать».

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что 21 августа встречался с представителями правоохранительных структур, которые ежедневно дежурят, чтобы сохранить мир и покой. «И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать», — сказал Лукашенко.