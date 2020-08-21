Александру Лукашенко показали предприятие без «желающих бастовать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский», где ему доложили, что на предприятии «протестующих нет». Об этом пишет «Белта».

Как отмечает агентство, Лукашенко «в первую очередь» поинтересовался, есть ли в «Дзержинском» «желающие бастовать». Услышав, что таких нет, Лукашенко сказал: «Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров» (цитата по «Белте»).

Издание Tut.by сообщало, что «работников [агрокомбината] с белыми ленточками не будут пускать на встречу» с Лукашенко. Об этом же пишет телеграм-канал Nexta Live, по данным которого на работу в «Дзержинский» не пускают еще и «просто молодых людей».

«Белсат» со ссылкой на своих читателей также пишет, что «многих не пускают на производство». «Количество людей от коллектива минимум. Видимо, привезли своих», — передает «Белсат» слова одного из подписчиков.

Лукашенко 17 августа приезжал на Минский завод колесных тягачей, где сначала, по данным Tut.by, выступил перед небольшой группой специально отобранных сотрудников предприятия. Остальные рабочие ждали его на другой площадке и, когда Лукашенко вышел к ним, встретили его криками «Уходи!» и «Выпускай!»