В реанимацию к Навальному не пустили его жену и врача из Москвы. Никаких медицинских документов им не показывают

В реанимацию омской больницы, где находится Алексей Навальный, не пускают его жену Юлию и его врача Анастасию Васильеву, которые прилетели из Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, Юлии Навальной сначала сказали, что пациент не давал согласия на посещения, а затем — что для посещения недостаточно паспорта: от Юлии потребовали свидетельство о браке, чтобы доказать, что она жена Алексея.

Анастасия Васильева сообщила, что никаких медицинских документов ей не показывают. «Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу», — написала Васильева в твиттере.

Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где находится Навальный, в свою очередь, заявил: «Все доступные и нужные нам специалисты доступны, помощь он получает в полном режиме. Все что нужно в учреждении есть, и никакая внешняя помощь не требуется».

Алексей Навальный попал в больницу после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Кира Ярмыш рассказала, что в аэропорту перед вылетом Навальный пил чай, и предположила, что в чай могли что-то подмешать. На момент публикации этой новости «Медузы» врачи не называли диагноз.