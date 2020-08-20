Стивен Фрай записал обращение в поддержку протестующих в Беларуси

Актер Стивен Фрай выступил с обращением в поддержку мирных протестов в Беларуси. Обращение он опубликовал в своем твиттере, хотя 24 июня обещал не пользоваться этой соцсетью примерно месяц.

«У меня была веская причина прервать отдых от твиттера, — говорит Фрай. — На прошлой неделе в Беларуси Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам».

Фрай обращает особое внимание на ситуацию с увольнением директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко, вышедшего на протестный марш. В знак протеста против решения Минкультуры уволить Латушко решила уйти вся труппа театра.

«Я поддерживаю актеров Национального театра, поднявших на здании флаг свободной Беларуси», — заявил Фрай, добавив, что его одежда — белая рубашка и красный галстук — отсылка к этому флагу.

«Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре, в их желании перемен и присоединюсь к кампании „С Беларусью заодно“. Пусть голоса этих людей будут услышаны по всему миру», — говорит Фрай. Актер призывает всех желающих последовать его примеру, перепостить это обращение и поставить хэштег #standwithbelarus.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста, начавшиеся после президентских выборов, на которых, как объявил ЦИК, победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — результаты не признала, указав на многочисленные фальсификации. В первые три дня протеста сотрудники правоохранительных органов задержали, только по данным МВД, семь тысяч человек. Есть многочисленные свидетельства того, что в изоляторах задержанных избивали. В последние несколько дней в Беларуси основной формой протеста стали забастовки, проходящие на крупнейших предприятиях страны, и мирные акции на улицах городов.