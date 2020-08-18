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Кто признал результаты выборов в Беларуси, а кто — нет. Список

Источник: Meduza
Главы МИД Канады и Ирландии <a href="https://meduza.io/news/2020/08/18/kanada-i-irlandiya-ne-priznali-rezultaty-vyborov-prezidenta-belarusi" target="_blank">заявили</a> 17 августа, что не признают результаты выборов президента Беларуси, в которых, по данным Центризбиркома страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Итоги голосования также отказались признавать <a href="https://www.valitsus.ee/en/news/joint-statement-prime-ministers-baltic-states" target="_blank">Латвия, Литва и Эстония</a>, <a href="https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-belarusian-presidential-elections" target="_blank">Великобритания</a> и <a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84103/video-conference-foreign-affairs-ministers-main-outcomes_en" target="_blank">главы МИД 27 стран Евросоюза</a>. При этом руководители <a href="https://www.belta.by/politics/view/zarubezhnye-lidery-pozdravljajut-aleksandra-lukashenko-s-pobedoj-na-vyborah-402300-2020/" target="_blank">ряда постсоветских стран</a>, в том числе <a href="https://meduza.io/news/2020/08/10/putin-pozdravil-lukamshenko-s-pobedoy-na-vyborah" target="_blank">России</a>, а также Китая, Турции, Сирии, Вьетнама, Венесуэлы и Никарагуа поздравили Лукашенко с победой на выборах. Многие жители Беларуси с официальными результатами голосования не согласны. После выборов в стране начались протесты, которые жестко подавляли власти.
Главы МИД Канады и Ирландии заявили 17 августа, что не признают результаты выборов президента Беларуси, в которых, по данным Центризбиркома страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Итоги голосования также отказались признавать Латвия, Литва и Эстония, Великобритания и главы МИД 27 стран Евросоюза. При этом руководители ряда постсоветских стран, в том числе России, а также Китая, Турции, Сирии, Вьетнама, Венесуэлы и Никарагуа поздравили Лукашенко с победой на выборах. Многие жители Беларуси с официальными результатами голосования не согласны. После выборов в стране начались протесты, которые жестко подавляли власти.

Фото в анонсе: Татьяна Зенкович / EPA / Scanpix / LETA