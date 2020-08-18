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Кто признал результаты выборов в Беларуси, а кто — нет. Список
12:29, 18 августа 2020
Источник: Meduza
Главы МИД Канады и Ирландии
заявили
17 августа, что не признают результаты выборов президента Беларуси, в которых, по данным Центризбиркома страны, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Итоги голосования также отказались признавать
Латвия, Литва и Эстония
,
Великобритания
и
главы МИД 27 стран Евросоюза
. При этом руководители
ряда постсоветских стран
, в том числе
России
, а также Китая, Турции, Сирии, Вьетнама, Венесуэлы и Никарагуа поздравили Лукашенко с победой на выборах. Многие жители Беларуси с официальными результатами голосования не согласны. После выборов в стране начались протесты, которые жестко подавляли власти.
Фото в анонсе: Татьяна Зенкович / EPA / Scanpix / LETA
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