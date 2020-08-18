Канада и Ирландия не признали результаты выборов президента Беларуси

Ирландия и Канада отказались признавать президента Беларуси, в которых, по данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко. Об этом говорится в заявлениях глав МИД этих стран.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени считает, что результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов, и реакция властей на масштабные и, в основном, мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране».

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, в свою очередь, назвал результаты выборов сфальсифицированными и призвал провести свободное и справедливое голосование. Он попросил ОБСЕ провести расследование из-за выборов в Беларуси. В своем заявлении министр также осудил «суровые меры», применяемые в отношении мирных демонстрантов.