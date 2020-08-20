Минздрав Омской области: состояние Алексея Навального стабильно тяжелое. К нему прилетят специалисты из центров Пирогова и Бурденко

Состояние политика Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава Омской области во «ВКонтакте».

В региональном ведомстве заявили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.

Соратники Навального настаивают на его перемещении в клинику за границу. О готовности оказать политику помощь в своих странах заявили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Врачи клиники, где находится Навальный, отказывают в его перевозке, ссылаясь на его тяжелое состояние. Соратники политика считают, что это делается по другим причинам — чтобы невозможно было установить, каким токсином отравлен Навальный.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен.