Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с прокуратурой, СК и МВД

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции потребовал от генпрокуратуры, СК, МВД и КГБ Белоруссии «срочного проведения встреч». Об этом сообщается на сайте совета.

Обновлено. СК Белоруссии вызвал члена КС Максима Знака в связи с уголовным делом о деятельности совета, передает «Интерфакс».

Встречи нужны «для обсуждения требований большинства граждан» Белоруссии, которые совет изложил в резолюции от 19 августа:

признать недействительными выборы президента республики 9 августа 2020 года и провести новые

прекратить политические преследования, освободить политических заключенных, выплатить компенсации всем пострадавшим (пострадавшим от чего именно, не уточняется)

завести уголовные дела и привлечь виновных к ответственности (на кого заводить дела и виновных в чем, также не уточняется)

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк 20 августа заявил, что «создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти». Из-за создания КС в республике завели дело о призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Создание Координационного совета оппозиции инициировала Светлана Тихановская, которая, по данным белорусского ЦИКа, заняла на выборах президента-2020 второе место. Она полагает, что совет должен обеспечить «трансфер власти» в стране.