Тихановская попросила лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету. Видео на английском языке опубликовано в ютьюб-блоге «Страна для жизни». Тихановская призывает Европу не признавать результаты прошедших .

Address to European Councill | Обращение к Европейскому совету Страна для жизни

Текст обращения на русском языке:

Достопочтенные лидеры Европы.

Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-го августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.

Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа.

О непризнании итогов белорусских выборов уже заявляли Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония, а также главы МИД 27 стран ЕС.

19 августа главы государств и правительств стран Евросоюза проведут внеочередное совещание, посвященное ситуации в Беларуси.