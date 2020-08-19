Лукашенко обвиняет противников в намерении разорвать отношения с Россией, оппозиция проводит пресс-конференцию Как прошел десятый день протестов в Белоруссии

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Десятый день протестов в Белоруссии прошел спокойно — митинги были относительно немногочисленными; на многих предприятиях продолжились забастовки. Главным событием дня оказалась пресс-конференция координационного совета оппозиции, формирование которого кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала несколько дней назад.

На пресс-конференции была объявлена цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

Полный состав совета пока не сформирован, всего в него могут войти до 70 человек. Среди уже названных участников — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший министр культуры Павел Латушко, правозащитники и журналисты.

Действующий президент Александр Лукашенко еще до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями», а также обвинил оппозицию в стремлении разорвать отношения с Россией. Он заявил, что в ее программу входят планы выхода из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, восстановления контроля на границе, а также «ползучий запрет русского языка» и создание Белорусской автокефальной православной церкви.

В самом КС заявления Лукашенко отвергли, заявив, что вопрос выхода Белоруссии из союзных структур с Россией вообще не стоит на повестке дня и что оппозиция намеревается «выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию».

Вечером в Гомеле и Могилеве прошли митинги в поддержку Лукашенко — еще с утра независимые СМИ писали, что сотрудников бюджетных предприятий сгоняют на них насильно. Недалеко от мест их проведения были замечены автобусы, на которых, по-видимому, свозили протестующих. Акции собрали по несколько тысяч человек.

В Минске главный митинг противников Лукашенко прошел на проспекте Независимости — на этот раз он был относительно немногочисленным, собрав около 10 тысяч человек. Самый массовый митинг 18 августа прошел в Гродно — в нем приняли участие от 15 до 20 тысяч противников Лукашенко. Поздним вечером исполком и парламент города заявили, что готовы выполнить все требования протестующих — официально разрешить митинговать на центральных площадях, а также пустить представителей оппозиции на городское ТВ; руководство местной милиции официально извинилось за задержания на предыдущих акциях протеста.

Григорий Левченко