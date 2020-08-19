Протестующих в Гродно предупредили о незаконности митинга на площади Ленина. Хотя им разрешили митинги на центральных площадях
Власти Гродно заявили протестующим, что их сегодняшний митинг на площади Ленина будет признан несанкционированным. Об этом сообщает канал «Белсат» со ссылкой на своего корреспондента.
Чиновники также отказались предоставить протестующим технику и доступ к электричеству.
Ранее горисполком Гродно разрешил протестующим проводить массовые мероприятия на площади Ленина и Советской площади. А также, при поступлении уведомления о мероприятиях, обеспечивать им медицинское, техническое и информационное сопровождение.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против результатов президентских выборов. В первые дни участников акций жестко разгоняла милиция, но этот только усилило протесты. С 13-14 августа сотрудники МВД прекратили разгоны. Но 19 августа в Минске и Гродно милиция снова стала препятствовать протестующим, о применении силы пока не сообщалось.