ОМОН разогнал митинг у Минского тракторного завода. До этого случая акциям протеста в городе не препятствовали неделю

Сотрудники ОМОНа разогнали митингующих у Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает Tut.by.

Накануне в телеграм-каналах распространился призыв к 6:30 утра прийти к проходной МТЗ и поддержать рабочих, которые добиваются остановки работы предприятия.

К семи утра у МТЗ собрались митингующие. Среди них были сотрудники МТЗ, которые написали заявления на отпуск за свой счет и которым заблокировали пропуска на завод, а также некоторые работники Минского моторного завода.

На митинг приехал ОМОН и разогнал протестующих, пишут «Еврорадио» и «Белсат». О применении силы не сообщалось. По информации МВД, задержаны два человека. Как пишет ТАСС, это сотрудники МТЗ, ушедшие в отпуск за свой счет.

Вероятно, это первый за неделю митинг в Минске, который разогнал ОМОН. Сотрудники МВД, в том числе ОМОН, не препятствовали акциям протестов в городе с 13 августа.

Обновлено. По данным телеграм-канала Nexta Live, ОМОН также разогнал акцию возле Белгосфилармонии. Кроме того, заблокирован проход к зданию Белтелерадиокомпании, где часть работников объявила забастовку, и здание Купаловского театра, сотрудники которого объявили о намерении уволиться после увольнения директора театра Павла Латушко.

В Беларуси с 9 августа начались акции против результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.

В первые несколько дней митинги жестко разгонял ОМОН. Были задержаны около 7 тысяч человек, многих из них избивали. Белорусы стали выступать в том числе против милицейского насилия.

Силовые разгоны митингов прекратились, а глава МВД извинился перед случайными людьми, «попавшими под раздачу».