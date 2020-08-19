Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Беларуси в полмиллиарда долларов
Источник: Белта
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Помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов, начавшихся в стране после выборов президента, составил не менее 500 миллионов долларов.
«Отсроченный (ущерб) исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — сказал Бельский.
Помощник президента не уточнил, как был оценен ущерб от протестов. При этом он упомянул забастовки работников государственных предприятий, которые в последние дни устраивают в разных городах Беларуси.
12 августа в исполкоме Минска заявляли, что ущерб от протестов в городе в первые три дня превысил 500 тысяч белорусских рублей (более 200 тысяч долларов).