Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Беларуси в полмиллиарда долларов

Помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов, начавшихся в стране после , составил не менее 500 миллионов долларов.

«Отсроченный (ущерб) исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — сказал Бельский.

Помощник президента не уточнил, как был оценен ущерб от протестов. При этом он упомянул забастовки работников государственных предприятий, которые в последние дни устраивают в разных городах Беларуси.

12 августа в исполкоме Минска заявляли, что ущерб от протестов в городе в первые три дня превысил 500 тысяч белорусских рублей (более 200 тысяч долларов).