Лукашенко поручил усилить охрану границы и предупредить европейских лидеров об «ответственности за разжигание беспорядков»

Александр Лукашенко дал ряд поручений белорусским министерствам и силовым ведомствам по итогам заседания Совета безопасности республики, сообщает «Белта».

В частности, он поручил МИДу довести до глав западных государств информацию о ситуации в стране. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и , и , и , и , и другие, и . Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их — не стесняться — об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил Лукашенко.

«Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — добавил он.

Также Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы «в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

Минобороны поручено уделить внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. «Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы… Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься… Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске», — прокомментировал Лукашенко.

Что касается МВД и КГБ, им поручено не допускать новых беспорядков в стране и выявлять их организаторов, пишет «Белта».