ЕС выделит 53 миллиона евро белорусскому народу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов выделить 53 миллиона евро для поддержки Беларуси «в это трудное время». Ее слова приводит журналист Sky News Эндрю Коннелл.

Деньги планируют выделить гражданскому обществу Беларуси и уязвимым группам людей.

19 августа прошел саммит глав стран-участниц ЕС, посвященный Беларуси. Участники саммита не признали результаты выборов президента Беларуси и решили ввести санкции в отношении белорусских чиновников за силовой разгон участников акций протеста.

По официальным данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Кандидат объединенной оппозиции Светлана Тихановская, по версии ЦИК, стала второй с 10,1% голосов. Все участники выборов, кроме Лукашенко, не признали итоги голосования. С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против Александра Лукашенко.