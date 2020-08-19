Главы государств ЕС отказались признать результаты выборов в Белоруссии

Главы государств Евросоюза не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, ЕС выражает поддержку мирным демонстрантам и призывает руководство страны отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Меркель выразила уверенность, что жители Белоруссии должны сами выбрать путь, по которому пойдет страна, и предостерегла другие страны, в частности, Россию, от внешнего воздействия.