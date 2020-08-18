«Ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД». Глава Минздрава Беларуси написал открытое письмо протестующим

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник обратился с открытым письмом к участникам акций протеста — на следующие сутки после общения с ними у здания министерства в Минске. Полный текст письма публикует издание Tut.by.

Чиновник посетовал на то, что диалога с протестующими на улице у него не получилось — «сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся».

В своем письме Караник заявил, что сотрудники правоохранительных органов во время протестов не использовали машины скорой помощи Минздрава. Многочисленные свидетельства об этом появлялись в соцсетях в дни разгона протестных акций.

«Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи», — утверждает министр.

Также он осудил призывы к забастовкам в медицинской системе Беларуси. По словам Караника, из-за пандемии COVID-19 в стране «накопилось значительное количество пациентов», ожидающих плановых операций и диспансерных осмотров, а также сместились сроки прививочной кампании.