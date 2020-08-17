Все шахты «Беларуськалия» остановили выдачу руды

Все шахты предприятия «Беларуськалий» в Солигорске перестали выдавать калийную руду. Об этом сообщил корреспондент белорусской версии «Радио Свобода».

Эту информацию Tut.by подтвердил неназванный член стачечного комитета «Беларуськалия». «Руда уже не идет… У нас еще продолжает работать фабрика», — сказал он.

Утром 17 августа сообщалось, что стоят четыре рудника «Беларуськалия», еще два работают.

Обновлено. «Белхимпрофсоюз» — официальный профсоюз «Беларуськалия» — заявил ТАСС, что производство остановлено частично. «Часть рабочих „Беларуськалия“ бастует, соответственно, частично производство остановилось», — сказал он.

В свою очередь работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине сообщили Tut.bу, «что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих».

17 августа работники «Беларуськалия», БелАЗа, БМЗ, Минского тракторного завода, Белтелерадиокомпании начали забастовки. Их требования похожи, одни из главных — отставка Лукашенко, новые президентские выборы, освобождение всех задержанных на акциях протеста.