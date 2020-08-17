На «Беларуськалии», БелАЗе и еще нескольких крупных белорусских заводах начались забастовки

Работники нескольких крупных белорусских предприятий и организаций начали забастовки. В частности, об остановке работы и создании стачечного комитета объявили сотрудники «Беларуськалия» в Солигорске, пишет Tut.by. По неофициальным данным, стоят четыре рудника, еще два работают.

Забастовку, по информации Tut.by, начали и работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине. Они не будут работать с 12:00 до 17:00 17 августа, но обещают продлить забастовку, если их требования не выполнят.

На БелАЗе в Жодино также остановилась работа, пишет Onliner.by. «Мы передали наши требования, в том числе об отставке Лукашенко, руководству предприятия. Нам сказали, что ответ будет через пару часов. Эти „пару часов“ мы не станем работать», — сказал неназванный собеседник издания.

В Минске начали бастовать и работники Белтелерадиокомпании. К ним присоединилась одна из самых известных ведущих белорусского телевидения Светлана Боровская, пишет Tut.by. По данным «Нашей нивы», также бастует радиостанция «Столица».

На Минском тракторном заводе (МТЗ) тоже объявили забастовку. Она пока суточная, но если не выполнят требования, перерастет в бессрочную, пишет Onliner.by.

Работники МТЗ пошли к другому минскому предприятию — МЗКТ, куда приехал президент Беларуси Александр Лукашенко. К ним присоединились работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова, пишет «Наша нива». Издание насчитало в колонне, которая движется к МЗКТ, 10 тысяч человек.

У бастующих на разных предприятиях и организациях примерно одинаковые требования. Одни из главных — провести новые президентские выборы и освободить всех задержанных на акциях протеста.