В небольшом городе Башкирии сотни людей на митинге потребовали отставки главы района. Его обвиняют в разгроме в лагере защитников шихана Куштау

Несколько сотен человек днем 17 августа устроили стихийный митинг у администрации Ишимбайского района Башкирии, требуя отправить в отставку главу района Азамата Абдрахманова, сообщает ProUfu.ru.

Жители скандировали «Азамат, иди домой», «Выходи» и «Позор». Полиция предупреждает участников, что их акция не согласована, но никого не задерживает. В администрации района не смогли уточнить, чего требуют жители: «Мы не слышим, у нас закрыты окна».

Жители Ишимбайского района подозревают, что Азамат Абдрахманов причастен к нападению на лагерь экоактивистов, защищающих . Местные жители считают, что в минувшие выходные Абдрахманов руководил разгромом лагеря, лично крушил палатки протестующих и кричал им «********» («Валите»).

Жители Башкирии протестуют против уничтожения шихана Куштау, на котором Башкирская содовая компания планирует добывать известняк. В начале августа, когда на шихане стали вырубать лес, защитники Куштау разбили палаточный лагерь. 15 августа сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии разгромили лагерь, около 80 человек задержали.

16 августа глава Башкирии Радий Хабиров пообещал приостановить работы по добыче известняка на шихане Куштау, пока противники разработки горы и Башкирская содовая компания не достигнут компромисса. Он назначил на 17 августа встречу активистов и представителей компании, но она не состоялась.