Министерство просвещения обяжет учителей носить маски в школах

Минпросвещения России обяжет учителей российских школ носить защитные маски для профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию министерства.

Если преподаватель не выполнит это требование, то родители школьников могут обратиться в администрацию учебного заведения.

В Минпросвещения отметили, что школьники будут должны носить маски, только если на этом настаивают их родители.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что московские школьники не будут должны носить маски, но их передвижение по школе ограничат.

Студентов и преподавателей российских вузов в новом учебном году обяжут носить защитные маски. От этого освободят тех, у кого есть антитела к коронавирусу, а также лекторов.