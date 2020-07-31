Минобрнауки обяжет студентов и преподавателей носить маски. На входах в вузы станут измерять температуру

Студенты и преподаватели российских вузов в новом учебном году будут должны носить защитные маски. Масками их обеспечат университеты, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с ректорами вузов.

От ношения масок освободят тех, у кого есть антитела к коронавирусу (нужна справка), а также преподавателей, читающих лекции.

Помимо этого обязательным станет измерение температуры на входах в учебные заведения. Кроме того, в вузах появятся приборы для дезинфекции воздуха.

Глава Минобрнауки также сообщил на совещании, что вузы могут сдвинуть начало учебного года на два месяца, но 92% учебных заведений готовы начать учебу 1 сентября.