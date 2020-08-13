Собянин: дети в школах будут без масок, но их передвижение ограничат

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что московские школы ограничат передвижение учащихся между классами, при этом дети не будут должны носить защитные маски.

В новом учебном году, по словам Собянина, в школах не будут проводить массовые мероприятия, в том числе линейки.

Также Собянин назвал «бесконечными слухами», что с 15 сентября в Москве якобы вернут антикоронавирусные ограничения. «Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — сказал мэр, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее в августе Сергей Собянин говорил, что масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса могут действовать в Москве еще несколько месяцев.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил в конце июля, что студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски в новом учебном году. От этого освободят тех, у кого есть антитела к коронавирусу, а также преподавателей, читающих лекции.