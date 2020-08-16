В Москве задержали 15 болельщиков ЦСКА за кричалки «Жыве Беларусь» на матче с «Тамбовом»

После матча ЦСКА — «Тамбов» (2:1) в Москве были задержаны не менее 15 болельщиков ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь задержанным.

По его словам, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты ЦСКА стали скандировать после того, как нападающий команды Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Тамбова». «В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг», — пояснил Соловьев.

Задержанных обвиняют в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ). Им грозят штрафы и временный запрет на посещение стадионов.

Илья Сергеевич Шкурин — белорусский футболист, который в начале 2020 года перешел в ЦСКА. 15 августа Шкурин заявил в инстаграме, что отказывается играть за сборную Беларуси, «пока действует режим Лукашенко».

В Беларуси после президентских выборов 9 августа (на них, по данным ЦИК, в результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко) начались массовые протесты. В первые три дня были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали. Более 200 человек попали в больницы, двое погибли.