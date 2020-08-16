Telegram создал официальный канал в Беларуси. И провел опрос о голосовании на президентских выборах

Telegram 15 августа создал официальный (с синей галочкой) канал в Беларуси. В тот же день в нем был опубликован анонимный опрос «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

На момент написания этой новости в опросе приняли участие 1,3 миллиона пользователей телеграма. 52% заявили, что отдали голос за Светлану Тихановскую, 2% — за Александра Лукашенко, 1% — за Сергея Черечня. Еще 3% заявили, что голосовали против всех. 7% ответили, что живут в Беларуси, но не ходили на выборы. 35% заявили, что они не из Беларуси.

Отдавать свой голос кандидатам в опросе могут только пользователи с белорусскими сим-картами, отметил The Bell. Позднее Telegram подтвердил, что за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80% голосов. Самый популярный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по версии ЦИК, получила 10% голосов.

Тихановская не признала итоги выборов. Независимые наблюдатели заявили о тысячах нарушений, а СМИ публиковали протоколы с избирательных участков, где победила Тихановская. Сама она под давлением властей уехала в Литву.

После выборов в Беларуси начались массовые протесты. В первые дни их жестко разгоняли, но на улицы продолжали выходить люди — теперь недовольные не только результатами выборов, но и насилием со стороны силовых структур.