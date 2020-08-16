В инстаграме от имени бывшего белорусского премьера поддержали протестующих

Вечером 16 августа в неверифицированном инстаграм-аккаунте sergeyrumas появился пост в поддержку протестующих от имени бывшего премьер-министра страны Сергея Румаса.

«То что происходит в Минске это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка, милиции, омона является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод», — написал он в инстаграме (орфография и пунктуация авторские).

«Свобода слова, право на мнение, право проводить митинги это все закреплено в конституции, это законное право каждого гражданина участвовать в протестах, тем более протестующие не нарушают законов : не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно что бы ВЛАСТЬ ИХ УСЛЫШАЛА, еще раз выражаю соболезнования всем пострадавшим в ходе этого чудовищного насилия. Берегите себя и своих близких», — пишет Румас.

Ранее СМИ публиковали снимок из фейсбука супруги экс-премьера Жанны Румас, на котором она сфотографирована вместе с мужем на крыше Банка развития в Минске на фоне толп протестующих на заднем плане. Сейчас этой фотографии в открытом доступе нет.

Обновлено. Супруга бывшего премьера Жанна Румас сообщила, что у ее мужа нет аккаунта в инстаграме и других соцсетях.

Сергей Румас возглавлял белорусское правительство с 18 августа 2018-го до 3 июня 2020 года.