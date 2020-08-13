Опубликован список имен 500 арестованных в Минске

Верховный суд Беларуси опубликовал список арестованных во время массовых акций протеста. В него включены имена людей, которым назначили административный арест только в один день (11 августа) и только в Минске. В списке более 500 имен.

На момент написания новости «Медузы» сайт Верховного суда работал с перебоями. Копию списка опубликовало издание Tut.by.

Судя по списку, задержанным давали от четырех до 25 суток ареста. Чаще всего суды назначали 15 суток.

Массовые акции, начавшиеся после , продолжаются пятый день подряд. Милиция разгоняет протестующих, применяя дубинки, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Только по официальным данным, за время протестов были задержаны 6700 человек.