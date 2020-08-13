Опубликован список имен 500 арестованных в Минске
Источник: Верховный суд Беларуси
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Верховный суд Беларуси опубликовал список арестованных во время массовых акций протеста. В него включены имена людей, которым назначили административный арест только в один день (11 августа) и только в Минске. В списке более 500 имен.
На момент написания новости «Медузы» сайт Верховного суда работал с перебоями. Копию списка опубликовало издание Tut.by.
Судя по списку, задержанным давали от четырех до 25 суток ареста. Чаще всего суды назначали 15 суток.
Массовые акции, начавшиеся после выборов президента Беларуси, продолжаются пятый день подряд. Милиция разгоняет протестующих, применяя дубинки, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Только по официальным данным, за время протестов были задержаны 6700 человек.