Генпрокуратура Беларуси потребовала заблокировать сайт, созданный «для честного подсчета голосов на выборах президента»

Начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова предложила ограничить работу онлайн-платформы «Голос».

Попова заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», что этот сайт может нарушить права граждан страны. «Платформа „Голос“ расположена не на территории Беларуси. Мы не будем знать, кто использовал их персональные данные и в каких целях», — сказала она.

В «Голосе» заявили, что продолжат работу, несмотря на возможную блокировку. «Сегодня у нас зарегистрирован пользователей, с которыми платформа „Голос“ поддерживает связь через чат-ботов в Viber и Telegram», — заявили представители проекта. Они призвали белорусов продолжать регистрироваться на платформе.

«Голос» позиционирует себя как платформу «для честного подсчета голосов на выборах президента». Создатели сайта предлагают жителям Беларуси фотографировать избирательные бюллетени. После того, как ЦИК страны объявит результаты голосования, проект опубликует свои данные, чтобы каждый мог проверить, сколько человек проголосовали за определенного кандидата на участках.

4-8 августа в Беларуси проходит досрочное голосование на выборах президента страны. Основной день голосования назначен на 9 августа. Наблюдатели сообщили о тысячах нарушений, допущенных в ходе досрочного голосования, а также о завышении явки на выборах.

На пост президента Беларуси претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, его основная соперница , а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.