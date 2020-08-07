Запрет WeChat в США поставит под угрозу продажи айфонов в Китае

Запрет американским компаниям иметь дело с китайским сервисом WeChat (принадлежит Tencent) ставит под угрозу продажи айфонов в Китае — на одном из важнейших для Apple рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за запрета, который президент США Дональд Трамп подписал 7 августа, Apple не сможет распространять WeChat через магазин приложений. Все транзакции, связанные с WeChat, будут заблокированы.

Как поясняет Bloomberg, в Китае WeChat заменил большое количество разных сервисов: через него делают покупки, проводят различные платежи, используют его «для всех форм деловых и личных коммуникаций».

Те, кто приезжает в Китай, должны установить WeChat, иначе рискуют столкнуться с невозможностью оплатить даже мелкие покупки, добавляет агентство.

Исходя из этого Bloomberg предполагает, что жители Китая и других стран Азии не захотят покупать айфоны, если установить на них WeChat будет невозможно.

Если Apple не найдет способ каким-то образом обойти запрет Трампа, то китайцы, у которых есть деньги на айфон, потратят их на топовые модели Huawei, пишет издание.

Таким образом, приказ Трампа принесет пользу Huawei, с которой американский президент «воюет» уже несколько лет, подытоживает Bloomberg.

Трамп запретил гражданам США и компаниям «вести дела» с китайскими ByteDance (владелец тиктока) и Tencent двумя указами. Оба документа вступят в силу 20 сентября.

По мнению американского президента, китайские сервисы угрожают безопасности и экономике США, так как якобы могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству.