Трамп на год продлил запрет сотрудничества с китайской Huawei

Президент США Дональд Трамп до мая 2021 года продлил запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Хотя в запрете не указаны конкретные компании, фактически речь идет в том числе о китайских Huawei и ZTE, напоминает The Verge.

Запрет работать с фирмами, которые угрожают нацбезопасности США, действует в США с мая 2019-го. Под запрет попадают в том числе поставки оборудования Huawei для сетей 5G. Это произошло после того, как спецслужбы США заявили, что правительство Китая, с которым якобы связана Huawei, может через это оборудование следить за американскими телекоммуникационными сетями.

Как отмечает The Verge, полного запрета сотрудничества американских фирм и Huawei с 2019 года так и не было. Несмотря на то, что китайская компания не может работать с такими корпорациями как Google, у нее есть несколько временных лицензий от министерства торговли США.

Последний раз эти лицензии продлили в марте 2020-го на 45 дней, срок их действия истекает 15 мая. Министерство торговли пока не сообщало, продлит ли оно их еще раз.