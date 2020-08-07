Водители устроили акцию протеста на проспекте Независимости в Минске. Они сигналили и включали песню Цоя «Перемен!»

В Минске на проспекте Независимости — центральной улице города — устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на 10 суток за то, что они включили песню Виктора Цоя «Перемен!» на концерте, организованном властями.

Как сообщает корреспондент «Медузы», водители на проспекте Независимости сигналят и включают «Перемен!»

Автомобили сигналят на проспекте Независимости вечером 7 августа TUT.BY. Политика

Как сообщает Tut.by, примерно через полчаса после начала акции на проспекте Независимости сотрудники ГАИ начали перекрывать его. После 20:00 движение возобновили.

Организованный властями концерт, на котором звукооператоры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили «Перемен!», прошел в Минске 6 августа. Галанова и Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.

На суде, который состоялся на следующий день, Галанов сказал: «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом».

На провластный концерт 6 августа пришли многочисленные сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — после того, как ей пришлось отменить запланированный митинг в другом месте города. Тихановская — основной соперник Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.