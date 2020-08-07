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На митинге в Минске вырубили песню Виктора Цоя «Перемен!» Ничего, сейчас споем ее все вместе от начала до конца! Тест «Медузы», который надо пройти до того, как выдернут кабель

6 августа в Минске власти организовали митинг-спойлер, на который пришли сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента. Звукорежиссеры, которые работали на провластном митинге, просто врубили на всю песню «Перемен!» Виктора Цоя. Правда, дослушать ее не получилось: из колонки выдернули шнур. Ничего, сейчас споем от начала до конца! Просто вставляйте слова, пока шнур не выдернули.

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Фото в анонсе: Александр Блотницкий / PhotoXPress