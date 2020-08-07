Михаил Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать бизнес-классом. Его ввели в Хабаровском крае при Сергее Фургале

Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет на полеты региональных чиновников в командировки бизнес-классом. Проект соответствующего постановления размещен на краевом портале правовой информации. На документ, в числе прочих, обратило внимание «МБХ медиа».

Запрет оплачивать из бюджета полеты бизнес-классом чиновников правительства Хабаровского края, кроме первых заместителей председателя, был введен в марте 2019 года губернатором Сергеем Фургалом.

Перелет чиновников бизнес-классом за бюджетный счет — несправедливость по отношению к большинству жителей Хабаровского края, цитировал тогда Фургала хабаровский сайт DVHab.ru.

Сергей Фургал был арестован в начале июля по обвинению в причастности к организации покушений и убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал свою вину отрицает. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. В Хабаровске с момента ареста Фургала проходят акции в его поддержку, участники которых, в частности, требуют отозвать нового главу региона.