Михаил Дегтярев отрицает, что предложил разрешить чиновникам летать в бизнес-классе за счет бюджета. Это назвали «аппаратной диверсией»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «фейками» сообщения СМИ о том, что он предложил отменить запрет на полеты региональных чиновников в командировки бизнес-классом за счет бюджета.

Дегтярев заявил, что такое решение не принято, и обратил внимание на постановление краевого правительства от 5 августа, где сказано, что чиновники могут летать в командировки «по тарифу экономического класса».

Ранее СМИ обратили внимание на проект постановления главы Хабаровского края, где предлагается разрешить региональным чиновникам летать в командировки «по тарифу бизнес-класса». Экспертиза постановления, как сказано в документе, должна завершиться 14 августа.

В пресс-службе краевого правительства сообщили РИА Новости, что Михаил Дегтярев не знал об этом проекте постановления. «Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия… Виновные будут наказаны», — сказали в региональном правительстве.

Большинству чиновников правительства Хабаровского края в марте 2019 года запретили летать в командировки в бизнес-классе за счет бюджета. Такое решение принял тогдашний губернатор региона , который сейчас арестован по делу об убийствах и покушениях на бизнесменов.