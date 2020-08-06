Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России в Минск из-за задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Обновление: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанные россияне должны вернуться в Россию. «Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана», — сказала она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства с 33 граждан РФ, которых официальный Минск называет боевиками ЧВК «Вагнер».

Лукашенко предложил генпрокурорам трех стран собраться вместе, чтобы «снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей». «Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, то «вопрос решим мы, без них».

5 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», причастных к преступлениям в Донбассе. Среди задержанных есть как минимум трое человек, участвовавших в войне на юго-востоке Украины.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, бравший интервью у Лукашенко, заявил 5 августа, что президент Белоруссии пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре страны, чтобы экстрадировать задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» как в Россию, так и на Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 августа, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск пока не ответил на это.