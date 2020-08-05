Суд отказался отправить в СИЗО участника драки бывших десантников с росгвардейцами в Парке Горького

Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест Евгения Костина — участника драки бывших десантников с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС.

Костин признал вину. СК настаивал на том, что его следует поместить в СИЗО. Прокурор, обвиняемый и его защита просили о домашнем аресте.

Драка бывших десантников с сотрудниками Росгвардии произошла в Парке Горького 2 августа во время празднования Дня ВДВ. В результате пострадали два росгвардейца.

Конфликт начался после того, как сотрудники Росгвардии «пресекли нарушение общественного порядка», сообщил СК. По одной версии, росгвардейцы сделали замечание бывшим десантникам, по другой, — положили одного из них лицом в асфальт.

Было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти. Евгения Костина задержали 3 августа. В Росгвардии его называли зачинщиком драки. Защита Костина утверждала, что он вступил в драку только после удара одного из росгвардейцев.