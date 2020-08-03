После драки бывших десантников с росгвардейцами в Парке Горького возбуждено уголовное дело. Начавший драку задержан

По факту драки бывших десантников с сотрудниками Росгвардии, произошедшей в Парке Горького в День ВДВ, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает управление Следственного комитета по Москве.

В результате драки, следует из сообщения СК, пострадали двое сотрудников Росгвардии. Ранее со ссылкой на источники сообщалось лишь об одном росгвардейце, получившем травмы.

Участники драки установлены, а зачинщик — задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

Драка между бывшими десантниками, отмечавшими День ВДВ в Парке Горького в Москве, произошла 2 августа. Как сообщал РЕН-ТВ, сначала подрались двое бывших десантников.

Вмешалась полиция и попыталась задержать одного из участников драки, но за него заступились другие бывшие десантники, «некоторые из них были нетрезвы». Источники «Интерфакса» сообщали, что задержаны четверо участников драки.