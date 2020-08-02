В Парке Горького в Москве бывшие десантники подрались с росгвардейцами. Пострадал солдат-срочник

В Парке Горького в Москве бывшие десантники, отмечающие День ВДВ, устроили драку с бойцами Росгвардии, сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, сначала подрались двое бывших десантников. Вмешалась полиция и попыталась задержать одного из участников драки, но за него заступились другие бывшие десантники, «некоторые из них были нетрезвы и вели себя агрессивно». Участники драки опрашиваются.

ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в столкновении с бывшими десантниками участвовали бойцы ОМОН, входящего в Росгвардию.

«Пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет», — заявил собеседник агентства, добавив, что несколько участников драки задержаны.

Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что конфликт могли спровоцировать сотрудники Росгвардии. «ВДВ — не шутка. Если Росгвардия затронула наших ребят, тем более употребивших, могла произойти эта стычка», — заявил Юрьев.

Он добавил, что сожалеет о том, что Роспотребнадзор запретил Союзу десантников провести организованное празднование Дня ВДВ. «Стихию невозможно усмирить, её необходимо возглавить», — сказал Юрьев.

В Росгвардии, в свою очередь, заявили РИА Новости, что в Парке Горького было «пресечено нарушение общественного порядка», добавив, что личности зачинщиков устанавливаются.