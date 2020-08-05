Почти 2,5 тысячи человек улетели из Москвы в первый день возобновления международных рейсов

Из московских аэропортов 1 августа, в первый день частичного возобновления международных рейсов, улетели почти 2,5 тысячи человек, прилетели в Москву — 2,1 тысячи. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику аэропортов Домодедово и Внуково и авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняет рейсы из Шереметьево.

Почти половина улетевших из Москвы 1 августа воспользовались услугами «Аэрофлота», который, по словам представителя авиакомпании, перевез в Стамбул 959 человек, в Лондон — 450.

Из Внуково 1 августа вылетели 834 человека. Базовый перевозчик аэропорта, «Победа», возобновила с 1 августа рейсы в Стамбул, также из Внуково регулярными рейсами летает Turkish Airlines.

Меньше всего пассажиров обслужил Домодедово, откуда вылетели 219 человек. Базовый перевозчик аэропорта S7 возобновит международные рейсы только 10 августа.

В последующие дни, как отмечает РБК, количество улетевших из аэропортов Москвы существенно не менялось.

С 1 августа Россия разрешила полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Международное авиасообщение закрыли в конце марта из-за эпидемии COVID-19.