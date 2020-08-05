Петербургскую активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию «Вульва-балет» в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Петербургскую активистку, сотрудницу «Красного Креста» Дарью Апахончич оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в танцевальном перформансе «Вульва-балет». Об этом сообщила юристка «Апологии протеста» Варвара Михайлова.

Перформанс «Вульва-балет» прошел 17 июля возле Мариинского театра. Он был организован в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Участницы перформанса танцевали, держа в руках картонные вульвы с надписями «Я есть, а вы?», «Моя вульва — это моя вульва» и «Порнография у вас между ушами».

Апахончич задержали 4 августа. На нее составили протокол о нарушении правил проведения митинга из-за акции «Вульва-балет». Апахончич сразу же доставили в суд, который назначил ей штраф в 10 тысяч рублей.

Также на Апахончич составили протокол за участие в акции в поддержку сестер Хачатурян, которая прошла в Петербурге 15 июля. По этому протоколу Апахончич, по ее словам, также оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» в ВК. Цветкову также несколько раз штрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за ее рисунков.

Сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года в Москве по обвинению в убийстве своего отца. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они дали признательные показания и рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. Сестер обвинили в убийстве по предварительному сговору.