ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за рисунок с однополыми семьями

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Поводом для штрафа стал рисунок «Семья там, где любовь», на котором изображены однополые семьи с детьми.

Три дня назад в отношении Цветковой завели еще одно административное дело по той же статье за публикацию другого рисунка. До этого аналогичный штраф в 50 тысяч рублей ей назначали в декабре 2019 года.

В отношении Юлии Цветковой расследуют уголовное дело о распространении порнографии из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». С ноября 2019 года по март 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В июне ей предъявили обвинения.