Полиция Комсомольска-на-Амуре завела новое административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

Как сообщила в фейсбуке сама Цветкова, дело завели из-за публикации в рамках кампании в поддержку однополых семей — в начале июня она выложила в соцсетях рисунок с гомосексуалами, которые воспитывают детей.

Это третье административное дело в отношении Цветковой, возбужденное по этой статье. В декабре 2019 года ее оштрафовали на 50 тысяч рублей за гей-пропаганду из-за публикаций во «ВКонтакте». Второе дело возбудили из-за рисунка со словами «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

В отношении Юлии Цветковой также расследуют уголовное дело о распространении порнографии из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрирует. С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В июне ей предъявили обвинения.