На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составили новый протокол о гей-пропаганде из-за рисунка со словами «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи»

Полиция составила новый административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в отношении ЛГБТ-активистки и художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой.

Как сообщает «ОВД-Инфо», протокол составили из-за материалов, опубликованных в паблике «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП на-Амуре | 18» в ВК.

Сама Цветкова рассказала в фейсбуке, что дело в отношении нее начали еще в январе, но только сейчас составили протокол. По ее словам, протокол составили из-за рисунка в поддержку ЛГБТ-семей. На нем изображены две женщины, держащие в руках младенца, а также двое мужчин, возле которых стоят двое мальчиков. «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи!» — написано на рисунке.

В июне Юлию Цветкову обвинили по статье о распространении порнографии из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрирует. С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом.

В декабре 2019 года Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Также ее вызывали в полицию из-за рисунков на тему бодипозитива, которые посчитали порнографией.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.