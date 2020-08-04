В трех городах Белоруссии 4 августа отменили несколько разрешенных предвыборных митингов кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Андрея Дмитриева. Об этом сообщает Tut.by.

Тихановская должна была встретиться с избирателями в Слуцке и Солигорске. В обоих городах власти внезапно устроили ремонт в местах, выделенных для митингов. Встречи с избирателями были отменены в последний момент. Людей, которые на них пришли, стали задерживать. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», в Слуцке задержали 17 человек, в Солигорске — не меньше пяти.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев планировал провести предвыборные митинге в Полоцке и Лепеле. В Полоцке митинг пришлось отменить: на месте его проведения стали перекладывать асфальт. В Лепеле кандидату сообщили о прорыве канализации. «Коммунальники подогнали машины и включили технику так, чтобы даже стоя рядом никто не слышал ничего. Но митинг мы все равно провели, покричали друг другу с людьми», — сказал Дмитриев.

Издание «Медиа-Полесье» сообщило, что в Пинске, Столине, Иваново, Дрогичине и еще нескольких городах Брестской области единственные площадки для предвыборных пикетов на все оставшиеся до выборов дни отдали сторонникам действующего президента Александра Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его основным соперником считается домохозяйка Светлана Тихановская. Она пошла на выборы вместо своего мужа Сергея Тихановского, который в мае был арестован по делу о нападении на полицейских. Предвыборные митинги Тихановской собирают тысячи людей в разных городах Белоруссии.