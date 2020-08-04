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шапито

Весь мир в огне: в каких странах все плохо, а какая (ну понятно какая) — живет своим умом? Урок географии от Александра Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного обращения к народу и парламенту рассказал, что нашу планету «трясет», она «постепенно, но уверенно скатывается к пропасти». После этого он устроил импровизированный урок географии, перечислив проблемы разных стран. Вывод Лукашенко прост: в центре Евразии находится только одно спокойное и стабильное государство — Белоруссия.
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