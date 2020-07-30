В Минске на санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пришли около 25 тысяч человек. Об этом пишет Tut.by.

Волонтеры правозащитного центра «Весна», в свою очередь, насчитали на митинге 34 тысячи человек.

Власти Белоруссии предупреждали о возможных провокациях во время агитационных митингов — якобы их намереваются устраивать иностранные «боевики». 29 июля сообщалось о задержании 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Еще двести человек, по заявлению властей, сейчас разыскиваются.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко среди всех допущенных до выборов кандидатов.