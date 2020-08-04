Рост зарплат и референдум по Конституции. Опубликована предвыборная программа Александра Лукашенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко представил свою предвыборную программу. Она была опубликована в белорусской газете «Звезда» в ночь на 4 августа. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

В предвыборной программе Лукашенко, в частности, предлагает провести референдум по изменениям в Конституции.

«Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с Конституции», — говорится в предвыборной программе.

На референдуме жители Белоруссии «определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти»

Также Лукашенко обещает, что средняя заработная плата в стране в ближайшие пять лет вырастет в два раза. При этом действующий президент подчеркивает, что «в сфере экономики мы не пойдем на шоковую терапию».

«Наши реформы — это совершенствование того, что создано», — пишет Лукашенко и обещает улучшить систему образования и здравоохранения, а также «расширить географию дружественных нам стран».

Также газета «Звезда» публикует и предвыборные программы других кандидатов в президенты Белоруссии.

Однако их программы уже были ранее обнародованы на других платформах, а программа Лукашенко представлена впервые.

В полдень 4 августа, как ожидается, Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и Национальному собранию из Дворца республики.

На предстоящих президентских выборах Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

К участию в выборах на этапе регистрации в ЦИК не были допущены оппозиционные кандидаты Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, которые, как считалось, могли составить конкуренцию Лукашенко.

Главным соперником Лукашенко из допущенных к выборам кандидатов считается Светлана Тихановская. 30 июля митинг в поддержку Тихановской в Минске стал самым массовым за 10 лет — на него пришли более 60 тысяч человек.