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В Белоруссии прошел самый массовый митинг за 10 лет — на него вышли 60 тысяч человек. Фотография

Источник: Meduza
По меньшей мере 63 тысячи человек пришли 30 июля на санкционированный митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, <a href="https://t.me/vsviasna/386" target="_blank">сообщает</a> правозащитный центр «Весна». Это одна из самых массовых акций протеста в истории современной Белоруссии и самый крупный митинг <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/30/belorusskie-vlasti-vo-vremya-vyborov-i-protestov-postoyanno-pugayut-grazhdan-inostrannymi-boevikami-i-zagovorami" target="_blank">за 10 лет</a>. Светлану Тихановскую считают главной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа. Интервью с ней можно прочитать <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/27/seychas-perelomnyy-moment-v-istorii-belarusi" target="_blank">здесь</a>.
По меньшей мере 63 тысячи человек пришли 30 июля на санкционированный митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает правозащитный центр «Весна». Это одна из самых массовых акций протеста в истории современной Белоруссии и самый крупный митинг за 10 лет. Светлану Тихановскую считают главной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа. Интервью с ней можно прочитать здесь.
Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA