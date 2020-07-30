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В Белоруссии прошел самый массовый митинг за 10 лет — на него вышли 60 тысяч человек. Фотография
20:08, 30 июля 2020
Источник: Meduza
По меньшей мере 63 тысячи человек пришли 30 июля на санкционированный митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской,
сообщает
правозащитный центр «Весна». Это одна из самых массовых акций протеста в истории современной Белоруссии и самый крупный митинг
за 10 лет
. Светлану Тихановскую считают главной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа. Интервью с ней можно прочитать
здесь
.
Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
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