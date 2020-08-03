ФСБ заявила, что обвинение Ивана Сафронова в госизмене не связано с его журналистской деятельностью

Дело Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не связано с журналисткой деятельностью, говорится в ответе Центра общественных связей ФСБ на запрос Союза журналистов России. Копия ответа, полученного из ФСБ, опубликована на сайте союза.

Иван Сафронов, работавший в «Коммерсанте» и «Ведомостях», а с мая 2020 года занимавший пост советника главы «Роскосмоса», был арестован по обвинению в госизмене 7 июля.

По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший в тот момент в «Коммерсанте», передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, хотя предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие его журналистских источников.

Подробности обвинения, заявляли адвокаты, следствие отказывается раскрыть до завершения расследования, ссылаясь на секретность. Свою вину Сафронов не признает.