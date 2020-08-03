Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их рассматривал суд присяжных, пишет РИА Новости.

Присяжных начнут отбирать 31 августа, сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Суд также отказался отправить дело в прокуратуру и объединить дела старших сестер и младшей Марии, отмечает «Московский комсомолец». Также суд сохранил меру пресечения для обвиняемых — . Кроме того, им дополнительно запретили участвовать в массовых мероприятиях.

Дело в отношении младшей из сестер, Марии, будет рассмотрено отдельно. На момент убийства она была несовершеннолетней. Ее признали невменяемой, поэтому прокуратура предложила направить ее на принудительное лечение.

В декабре 2019 года Генпрокуратура настаивала на переквалификации дела сестер Хачатурян — с убийства на необходимую оборону, но затем изменила свою позицию. В середине июля ведомство утвердило обвинительное заключение: сестер обвиняют в убийстве «группой лиц по предварительному сговору».